Bei einem europaweiten Schlag gegen eine Schleuserbande sind nach Angaben von Ermittlern mehr als 20 Menschen festgenommen worden. Wie die Bundespolizeiinspektion München und die Staatsanwaltschaft Traunstein in Bayern mitteilten, wurden vier der Beschuldigten in Deutschland festgenommen. Allein sie sollen für 120 Schleusungen mit mindestens 748 Geschleusten verantwortlich sein. Bei einer der Schleusungen sollen zwei Menschen gestorben sein.

Die aus Syrien stammenden und in Deutschland festgenommenen Tatverdächtigen wurden bei einer Razzia in acht Wohnungen und Geschäftsräumen in Leipzig, Hannover und Duisburg gefasst. Parallel habe es koordiniert von einem Traunsteiner Oberstaatsanwalt Einsätze in mehreren europäischen Ländern gegeben. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Staatsanwaltschaft über die Zahl der mehr als 20 Festgenommenen hinaus keine Details nennen.