Die Realität sieht allerdings anders aus, wie Katy Molnár schildert. Die Ungarin lebt mit ihrer Familie seit mehr als einem Jahrzehnt in Leipzig. Schon Anfang 2023 versuchten sie erstmals, die Einbürgerung zu beginnen: "Ich habe da eine automatische E-Mail. Da stand durchschnittlich 18 Monate muss man warten. 18 Monate sind durch, jetzt bald 24 Monate. Und ich habe überhaupt keine Rückmeldung erhalten."

Theoretisch müsste Molnár also weiter warten. Wohlgemerkt für einen Termin, bei dem ihr nur gesagt wird, was sie alles einreichen muss. Dabei weiß Molnárs Familie das längst, und sie hat alle Bedingungen in der Zwischenzeit schon erfüllt: "Den Einbürgerungstest haben wir gemacht, sogar volle Punktzahl. Es zählt nichts, aber trotzdem, es ist nicht nur gemacht, sondern auch gut gemacht. Die B1-Sprachprüfung haben wir auch hinter uns, sehr gute Punkte. Und dann noch Unterlagen über Gehälter."