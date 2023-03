Regierungserklärung Scholz ruft zu Zuversicht und Tempo bei Umbau der Wirtschaft auf

In einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel in der kommenden Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz zu Zuversicht bei nötigen weiteren Veränderungen in Deutschland und Europa aufgerufen. Wenn es darauf ankomme, könnten Deutschland und die EU einen Umbruch meistern. Die Opposition reagierte mit heftiger Kritik.