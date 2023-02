Ab 2035 sollen in der EU keine neuen Pkw mit Diesel- oder Benzin-Motor mehr zugelassen werden. Das EU-Parlament billigte am Dienstag in Straßburg die neuen CO2-Vorgaben, wonach in der EU ab dem Jahr 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die keine Treibhausgase ausstoßen. Parlament und EU-Länder hatten sich bereits im Oktober auf den Kompromiss verständigt. Viele sehen in dem Kompromiss das Aus des klassischen Verbrennungsmotors. Der Kompromiss soll im Jahr 2026 erneut überprüft werden können.