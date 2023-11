Für eine Reform der Schuldenbremse wäre eine Grundgesetzänderung nötig. Dafür braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag. Die Regierungskoalition wäre dafür also auf die Stimmen der Union angewiesen. CDU und CSU lehnen Änderungen an der Schuldenbremse jedoch ab. Auch die Regierungspartei FDP will an der Bremse in der jetzigen Form festhalten.