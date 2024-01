Die Schlussberatungen für den Etat 2024 haben im Bundestag begonnen. Vier Tage lang werden die Budgets für jedes Ministerium noch einmal im Plenum debattiert. Danach soll der Haushalt am Freitag verabschiedet werden – ebenso wie ein Gesetz zur Umsetzung von Sparmaßnahmen.



Zu Beginn der viertägigen Schlussberatungen hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Etatplan der Ampel-Regierung verteidigt. "Diese Koalition hat einen Gestaltungsehrgeiz. Ich spreche daher nicht von einem Sparhaushalt, sondern von einem Gestaltungshaushalt", sagte Lindner in seiner Rede am Dienstag im Bundestag. Selten sei ein Bundeshaushalt so intensiv beraten worden wie dieser.