Merz widersprach Wegner in einer Bundestagsdebatte. Merz sagte in seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz, die Entscheidung werde "hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin". Die "Ampel" brauche sich keine Illusionen machen, dass sie einen Keil in die Union treiben könne. CDU/CSU würden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten.