Wie die "Bild" unter Berufung auf Kreise im Haushaltsausschuss des Bundestages weiter berichtet, sei das Bundeskanzleramt gegen weitere Zahlungen, das Auswärtige Amt sehe dies ähnlich. Zuletzt hatte FDP-Fraktionschef Christian Dürr ein Ende der staatlichen Zahlungen an Seenotretter gefordert. Am Freitag hatte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim EU-Gipfel im spanischen Granada von der Finanzierung von Seenotrettern distanziert. Er verwies darauf, dass die Gelder vom Bundestag und nicht von der Bundesregierung bewilligt worden seien.

Die finanzielle Unterstützung privater Seenotretter hatte zuletzt für erheblichen Streit zwischen Deutschland und Italien gesorgt. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni beschwerte sich über die deutschen Zahlungen an Seenotretter kürzlich in einem Brief an Scholz. Ende September hatte Meloni zudem gefordert, dass Länder, unter deren Flagge solche Schiffe unterwegs seien, auch die Migranten aufnehmen sollten, die sie nach Italien und damit in die EU brächten.