Künftig könnten sich Seenotretter strafbar machen, wenn sie Geflüchtete im Mittelmeer vor dem Ertrinken retten und in der EU an Land bringen. Denn das Bundesinnenministerium (BMI) plant in seinem Entwurf zum "Rückführungsverbesserungsgesetz" eine Änderung an Paragraf 96 des Aufenthaltsgesetzes. Wird diese im Bundestag bestätigt, ist Hilfe bei der illegalen Einreise in die EU in Zukunft auch dann strafbar, wenn sie uneigennützig, also ohne eigenen Vorteil, geschieht.