Die Polizei hat einen Mann in Dresden wegen Spionageverdachts für China festgenommen. Es handelt sich nach ARD-Informationen um einen Mitarbeiter von Maximilian Krah, dem AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl. Er soll demnach die chinesische Oppositionsbewegung ausspioniert und außerdem Informationen aus dem Europaparlament an China weitergegeben haben.

Der Beschuldigte sei 43 Jahre alt und heiße Jian G., hieß es weiter. Er sei in der vergangenen Nacht in Dresden festgenommen worden. Der Generalbundesanwal t wirft ihm geheimdienstliche Agententätigkeit vor. G. habe sich bereits vor rund zehn Jahren deutschen Behörden als Informant angeboten, berichtete die ARD weiter. Er sei damals allerdings als unzuverlässig eingestuft worden. Es habe der Verdacht bestanden, dass er ein möglicher Doppelagent Chinas sei.

G. kam 2002 als Student nach Dresden. Er hat chinesische Wurzeln, besitzt aber seit einigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft. Zeitweilig war er Parteimitglied in der SPD. Im Laufe der Jahre soll er im Zusammenhang mit einer Unternehmensgründung Maximilian Krah kennengelernt haben, der in Dresden als Rechtsanwalt tätig war.

Die mutmaßliche Informantentätigkeit des Verdächtigen für die chinesische Regierung sei kein Einzelfall, erklärte Andreas Opfermann vom chinesisch-deutschen Zentrum in Dresden. Aus unterschiedlichen Gründen führten etliche Chinesen derartige Aufträge aus. Das betreffe auch Veranstaltungen des deutsch-chinesischen Zentrums in Dresden, so Opfermann: "Es ist immer damit zu rechnen, dass man unter den Gästen informelle Mitarbeiter hat."