Bei seinen "Ortszeiten" hat sich der Bundespräsident in diesem Jahr besonders auf den Osten konzentriert, vier der fünf Stationen lagen in den neuen Bundesländern. In den drei Tagen, die der Bundespräsident seinen Amtssitz jeweils nach Altenburg, Quedlinburg, Neustrelitz, Rottweil und nun Freiberg verlegt hat, ging es nach seiner Erklärung vor allem darum zuzuhören. "Wir müssen wissen, ob die politischen Gespräche, die in Berlin geführt werden, dem entsprechen, was in der Region gedacht wird", sagte Steinmeier. Und dafür müsse man "raus aus der Hauptstadt".