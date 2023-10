Bundesfinanzminister Christian Lindner erklärte, das Ergebnis der Steuerschätzung sei "eine schlechte Nachricht für all diejenigen, die jetzt auf zusätzliche finanzielle Möglichkeiten gehofft hatten". Stattdessen müsse es bei der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte bleiben: "Mehr denn je sind wir aufgefordert, klug zu haushalten und zu priorisieren. Wir müssen die wirklich wichtigen Aufgaben in den Blick nehmen. Wir müssen weiterhin die Inflation bekämpfen, unsere Wachstumskräfte stärken und die Transformation vorantreiben."

Dies gilt nach Lindners Worten auch für Forderungen, am Stromspitzenausgleich für die Industrie oder an der abgesenkten Mehrwertsteuer für Essen in der Gastronomie festzuhalten. Beides läuft zum Jahresende 2023 aus. Lindner sagte: "Wer daran etwas ändern will, muss dafür zusätzliche Mittel finden."