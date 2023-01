Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde zweier Beschwerdeführer wegen des Fehlens eines allgemeinen Tempolimits auf Autobahnen in Deutschland verworfen. Die Beschwerde sei mangels ausreichender Begründung nicht zur Entscheidung angenommen worden, heißt es in dem in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss. ( Az: 1 BvR 2146/22 )