Die Karlsruher Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass verhindert werden müsse, dass der vermeintliche Vater "allein mit seinem Klärungsinteresse Zweifel in eine funktionierende Familie" hineintrage. Im konkreten Fall sind damit die Adoptiveltern und das Kind gemeint. Das gelte auch dann, wenn es ein Interesse an der Gewissheit der Vaterschaft gebe. Zudem stelle der Vaterschaftstest einen Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht und das Elternrecht dar, so der BGH. Die hierfür erforderliche gesetzliche Grundlage allein zur Klärung der leiblichen Vaterschaft gebe es nicht.