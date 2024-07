Uns hat folgende Frage unseres Hörers Janko Kretschmann aus Berlin erreicht: "Wann kann der Verteidigungsfall ausgerufen werden? Schon wenn sich gegnerische Truppen an der deutschen Grenze aufstellen oder erst, wenn diese die Grenze überqueren? Mir erscheint die Zeit, die verstreicht, bis der Bundestag zusammengetreten ist und eine Entscheidung getroffen hat, sehr lang. Wer übernimmt in der Zwischenzeit die Verteidigung der Grenzen?"

Folgendes Szenario: Es ist Samstag, feindliche Truppen kommen über den Fichtelberg. Im Talkessel von Aue stellt sich ihnen die Bundeswehr in den Weg. Der Feind beginnt zu schießen. Und die Deutschen? Nein, zurückschießen dürfen sie noch nicht. Sie müssen warten, bis in Berlin Bundestag und Bundesrat den Verteidigungsfall feststellen. Doch die treffen sich erst am Montag – nein, so weit geht die deutsche Regelungswut dann doch nicht.