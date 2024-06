Herr Thiele, wenn Deutschland angegriffen würde, wäre die Wehrpflicht sofort wieder in Kraft. Allerdings gibt es keine Kreiswehrersatzämter mehr. Bricht dann das Chaos aus?

So etwas lässt sich organisieren, wenn es notwendig ist. Das Problem ist nicht, den Kontakt zu potenziellen Soldaten herzustellen, sondern es besteht eher darin, die Ausbildung kurzfristig auf die Beine zu stellen. Wir sehen ja in der Ukraine, dass nicht jeder Schneider oder Zahnarzt ein guter Soldat ist, nur weil sie ihm eine Waffe geben. Das wäre in Deutschland nicht anders. Die Ausbildung müsste somit gestemmt werden. Aber die wenigen aktiven Soldaten, die kriegstüchtig sind, werden wir dafür schlecht einsetzen können.

Warum sollte man überhaupt zur regulären Wehrpflicht zurückkehren? Reicht die Berufsarmee nicht aus?

Sie haben im Krieg ein Mengenproblem. Das ist derzeit ebenfalls in der Ukraine zu beobachten, wo dem Land die Soldaten an der Front ausgehen. Die ziehen mittlerweile Menschen in ihren Mittvierzigern ein. Auch unsere Brigade in Litauen mit reichlich 5.000 Mann müsste im Verteidigungsfall schnell verstärkt werden. Wenn sie sich überlegen, dass Napoleon auf dem Weg nach Moskau 300.000 Soldaten verloren hat, dann wird deutlich, dass 5.000 nicht viel ist.