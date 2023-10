Dr. Holger Fischer ist Allgemeinmediziner in Quedlinburg. Hier in der Harzstadt betreibt er seit 30 Jahren eine eigene Praxis. Rund 100 Patienten versorgt er pro Tag. So sind Vorsorgeuntersuchungen wie Blutdruckmessen oder Zuckerwerte bestimmen für ihn Routine. Dass Apotheker diese Aufgaben mit übernehmen sollen, kann Holger Fischer nicht verstehen.

"In den Hausarztpraxen werden seit vielen Jahren Check-Up-Untersuchungen angeboten, und zwar bis zum 35. Lebensjahr einmalig, und dann ab dem 35. Lebensjahr alle drei Jahre. Dafür zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen, eine Struktur zu etablieren, ist weder finanzpolitisch sinnvoll noch medizinisch notwendig. Eine Entlastung für die Hausärzte stellt das jedenfalls nicht dar. Menschen, die an Prävention nicht interessiert sind, gehen auch nicht in eine Apotheke und lassen sich auch nicht untersuchen."