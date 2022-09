Auf mehr als 40 Veranstaltungen allein in Sachsen will die Linke ihre Forderungen in den kommenden Wochen in die Bevölkerung tragen: keine Gasumlage und einen Energiepreisdeckel. Doch auf den Veranstaltungen bekommen die Partei-Mitglieder vor allem so etwas zu hören: "Hier geht ja alles den Bach runter. Wer soll denn das noch bezahlen", sagt eine Passantin am Montag in Meißen bei einer Veranstaltung der Linken.