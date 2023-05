Zu Wahl aufgerufen waren mehr als 462.000 Einwohner in Bremen und Bremerhaven. Die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen könnte etwas niedriger ausfallen als 2019. Um 16 Uhr lag die Beteiligung bei 44,9 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Vor vier Jahren waren es um diese Zeit 46,9 Prozent. Allerdings sind Briefwähler in diesen Zahlen noch nicht mitgerechnet, ihr Anteil liegt dieses Jahr besonders hoch.



Wegen des komplizierten Bremer Wahlsystems wird das vorläufige amtliche Endergebnis erst am Mittwoch erwartet.