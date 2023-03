Die Linke übt neben der CSU bereits seit Tagen scharfe Kritik an den Plänen von SPD, Grünen und FDP. Diese sehen vor, den Bundestag dauerhaft auf 630 Sitze zu verkleinern. Neuerungen bei Erst- und Zweitstimme würden dazu führen, dass in bestimmten Fällen die Person mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis nicht mehr automatisch ein Direktmandat gewinnt.

Aktuell ist die Linkspartei mit 39 Abgeordneten im Bundestag vertreten. Das verdankt sie einer Sonderregel, da sie mit 4,9 Prozent an der 5-Prozent-Hürde bei der vergangenen Bundestagswahl gescheitert war. Grund ist, das sie auch drei Direktmandate gewann. Gesine Lötzsch, Gregor Gysi und Sören Pellmann hatten in ihren Wahlkreisen in Berlin und Leipzig die meisten Erststimmen geholt. Doch die Berliner Koalitionsfraktionen hat die Abschaffung der Grundmandatsklausel im Gesetzesentwurf beschlossen, so dass die Linkspartei beim nächsten Mal nicht in den Bundestag einziehen würde, falls sie wieder weniger als fünf Prozent der Stimmen erhält.