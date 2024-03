Brose spricht diese Neuerung an: Statt wie bisher auf sechs Jahre, sollen Verträge für sogenannte Postdoc-Stellen nach dem neuen Gesetz auf maximal vier Jahre befristet werden dürfen. Weitere zwei Jahre sollen nur noch mit verbindlicher Zusage für eine unbefristete Stelle zulässig sein. Eine Postdoc-Stelle treten Wissenschaftler mit einem Doktortitel an.

Für Mathias Kuhnt ist der Gesetzesentwurf eine maximale Enttäuschung. Kuhnt ist Sprecher der sächsischen Landesvertretung Akademischer Mittelbau. Das Gesetz korrigiere ein bisschen herum, sagt er. Planbare Karrierewege würden so nicht geschaffen: "Wir drehen an einer kleinen Schraube mit der Befristung für die Postdoc-Phase. Es wird aber nicht dazu führen, dass die Hochschulen über ihre Personalstruktur nachdenken werden. Sie werden einfach so weitermachen, wie bisher. Man befristet so lange wie es geht, und dann wirft man die Leute entweder raus. Oder man versucht über andere Möglichkeiten noch weiter zu befristen."