Uni Magdeburg: Stipendium für Frauen in technischen Studiengängen

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) will junge Frauen in naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen finanziell unterstützen. Wie die OVGU am Dienstag mitteilte, können sich leistungsstarke Schülerinnen für das sogenannte "INGa-Stipendium" bewerben, wenn sie im Wintersemester 2024/25 ein Bachelorstudium an der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik beginnen. Die finanzielle Unterstützung betrage 300 Euro monatlich über zwei Semester und sei unabhängig vom BAföG und dem Einkommen der Eltern.