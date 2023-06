Für bessere Arbeitsbedingungen haben knapp 100 studentische Hilfskräfte sächsischer Hochschulen vor der Staatskanzlei und dem Finanzministerium in Dresden demonstriert. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschreiben ihre Arbeitsbedingungen an Universitäten und Forschungseinrichtungen in Sachsen als "prekär". Das sollte das sogenannte Wissenschaftszeitvertraggesetz ändern. Doch genau gegen diesen Gesetzesentwurf richteten sich die Proteste am Montag.