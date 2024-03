Die Beschäftigten der Krankenkassen DAK-Gesundheit und Barmer sind am Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, gab es am Vormittag unter anderem Kundgebungen in Magdeburg, Dresden und Erfurt. In Leipzig war ein Sternenmarsch zur DAK-Geschäftsstelle in der Innenstadt geplant. Verdi-Gewerkschaftssekretär Matthias Kretzschmar sagte, dass in Dresden am Morgen rund 160 Beschäftigte demonstriert haben. In Leipzig seien es mehr als 100 gewesen.