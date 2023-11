Krankenkassen Teure Medikamente – Kosten laut AOK stark gestiegen

Sie gingen in Verhandlung mit den gesetzlichen Krankenkassen, beschreibt Helmut Schröder: "Da versucht natürlich der pharmazeutische Hersteller zu sagen: Ich habe eine Alleinstellung und dieses Arzneimittel ist so gut, dass ich unwahrscheinlich viel Geld dafür haben möchte. Dann ist man in einer Verhandlungssituation und diese findet natürlich mit ungleichen Spießen statt." Zum Beispiel gehe ein pharmazeutischer Hersteller mit 10.000 Euro für eine Arzneimittelpackung in eine Verhandlung rein und lasse sich herunterhandeln auf 8.000 Euro. Laut Schröder ist es aber möglich, dass die Leistung des Arzneimittels nur 1.000 Euro wert wäre.