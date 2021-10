Das amtliche Endergebnis zur Bundestagswahl steht fest. Demnach ist die SPD mit 25,7 Prozent stärkste Kraft, die Union kommt auf 24,1 Prozent. Die Grünen erreichen 14,8 Prozent, gefolgt von der FDP mit 11,5 Prozent und der AfD mit 10,3 Prozent. Die Linke erhält 4,9 Prozent der Stimmen – sie verfehlt damit die Fünf-Prozent-Hürde, zieht aber wegen drei gewonnener Direktmandate dennoch in Fraktionsstärke in den Bundestag ein. Das hat Bundeswahlleiter Georg Thiel am Freitag bekannt gegeben. Größere Abweichungen zum nach der Wahl bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnis gibt es demnach nicht.