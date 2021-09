Trotz deutlicher Stimmverluste und einem Ergebnis von lediglich 4,9 Prozent hat die Linke den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft – und das sogar in voller Fraktionsstärke. Doch wie ist das möglich? Verhindert die Fünf-Prozent-Hürde in diesem Fall nicht den die Beteiligung der Partei an der Arbeit im Parlament?