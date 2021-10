In Folge der Bundestagswahlergebnisse will die Thüringer CDU ihre Mitglieder zur politischen Ausrichtung und zur Finanzierung der Partei befragen. Das sagte der CDU-Landeschef Christian Hirte MDR THÜRINGEN nach einem Treffen mit Orts- und Kreisvorsitzenden in Arnstadt am Freitagabend. Die rund 8.500 Thüringer Christdemokraten sollen demnach ein Votum abgeben, welche politischen Themen künftig in den Vordergrund rücken. Eine weitere Frage sei, wie die CDU auf die Einnahmeverluste reagiert, die sich aus dem Bundestagswahlergebnis ergeben. Das Mitgliedervotum solle in den nächsten Wochen auf den Weg gebracht werden.