Armin Laschet profitiert von den Fehlern der anderen – mit dieser Strategie hat er auch schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Nur so ist er Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen geworden. Seine SPD-Vorgängerin Hannelore Kraft machte genug Fehler, gerade in der Bildungspolitik, dass es für ihn mit Unterstützung der FDP und einer Stimme Mehrheit knapp reichte, die Macht in der Düsseldorfer Staatskanzlei mit Blick auf den Rhein zu erobern.