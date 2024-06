Die Botschaft ging zwischen großen Zahlen und Milliardensummen fast unter. Am Dienstag sprach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin über Entschädigungen für den Kohleausstieg. Quasi nebenbei räumte der Grünen-Politiker ein, dass die Bundesregierung schon länger nicht mehr darauf hinarbeite, schon 2030 aus der Kohle per Gesetz auszusteigen. "Als wir die Vereinbarung mit RWE im Frühsommer 2022 getroffen haben, den Kohleausstieg für das Rheinische Revier vorzuziehen, habe ich gesagt: Für den Osten Deutschlands strebe ich keine gesetzliche Änderung an."