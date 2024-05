Also die Idee dahinter ist überraschend alt. Der britische Ökonom Ronald Coase hat 1960 einen Aufsatz geschrieben. Darin ging es um die Frage: Wer bezahlt eigentlich, wenn Unternehmen etwas verbrauchen, das der Allgemeinheit gehört, also saubere Luft, klares Wasser, gesunder Boden? Und Coase hatte den Gedanken, man müsse Allgemeingut, das durch unternehmerisches Handeln in Mitleidenschaft gezogen wird, in den Kosten dieser Unternehmen sichtbar machen.

Das war quasi das theoretische Fundament für den CO2-Preis. Denn zu viel Kohlendioxid in der Atmosphäre treibt den Klimawandel an, führt zu Überschwemmungen, Starkregen, sengender Hitze. Und so hat die EU festgelegt: Energieintensive Industrien dürfen in der EU nur noch eine bestimmte Menge an CO2 ausstoßen, und sie müssen dafür bezahlen. Und der Bundestag hat diese EU-Vorgabe vor 20 Jahren in nationales Recht umgesetzt.