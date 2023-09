Investitionen in Nahverkehr Bahn will bessere Anbindung mit autonomen Shuttlebussen erreichen

Auf der Branchenmesse "Zukunft Nahverkehr" kündigt die Bahn eine große Investition an – in moderne Züge, aber auch in Busse. Damit soll zwar auch der Schienenersatzverkehr gemeint sein, zudem will die Bahn aber auch autonom fahrende Shuttlebusse anschaffen. Letztere sollen insbesondere dem ländlichen Raum eine bessere Anbindung an Bahnhöfe und den Regionalverkehr ermöglichen.