Künstliche Intelligenz , kurz: KI – noch nie etwas damit zu tun gehabt? Sagt Ihnen nichts? Dann wäre eine Fahrt im Camil in Ilmenau etwas und Sie werden sich verwundert die Augen reiben. Erstens, weil der Bus schnuckelig klein ist. Er hat nur sechs Sitze, ist höher als breit und zuckelt deutlich behutsamer durch die Stadt. Zweitens, weil er ohne Fahrer unterwegs ist, der das Gefährt klassisch lenkt. Genau bei diesem autonom fahrenden Kleinbus, der inzwischen im regulären Betrieb eine Linie bedient, ist KI am Werk. Das rund 300.000 Euro teure Fahrzeug ist voll mit neuesten Entwicklungen aus der Luft- und Raumfahrt. Vor allem Sensoren steuern es unfallfrei durch die Straßen.

Der fahrerlose Bus Camil ist in Ilmenau im Einsatz. Bildrechte: IMAGO / ari

Künstliche Intelligenz umgibt uns also mehr als wir alle denken. Das Beispiel des Camil ist nützlich. Bei anderen Erfindungen kann man schon auch mal die Sinnfrage stellen. Etwa bei der Erfindung einer Katzenbesitzerin und Mitarbeiterin am Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologien IDMT in Ilmenau: Sie hat eine Klappe konstruiert, die sich nur bei bestimmten Katzen per Gesichtserkennung öffnet. Nun ja, wie oft ist schon eine fremde Katze bei Ihnen durch die Luke gekrochen?