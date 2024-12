Weiter sagte Bratzel: "Wir dürfen uns nichts vormachen: Wir haben in Deutschland nicht nur ein hohes Niveau an Lohn. Wir haben relativ kurze Jahres-Arbeitszeiten und dazu noch einen hohen Krankenstand. Das alles zusammen erhöht die Arbeitskosten und ist schon ein Belastungsfaktor geworden."

Die IG Metall hat am Montag mit flächendeckenden Warnstreiks bei Volkswagen gegen die milliardenschweren Sparpläne des Autobauers mobil gemacht. An fast allen deutschen Standorten legten am Vormittag mehr als Zehntausend Mitarbeiter zeitweise die Arbeit nieder. Allein in Zwickau zählte die Gewerkschaft rund 5.000 Teilnehmer.