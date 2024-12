Die VW-Mitarbeiter in Zwickau, Chemnitz und Dresden sind für diesen Montag zum Streik aufgerufen worden. Und das gilt nicht nur für Sachsen: Die Industriegewerkschaft Metall hat im Tarifstreit beim VW-Konzern einen flächendeckenden Warnstreik vorgesehen. Laut IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger soll es Ausstände in allen deutschen Werken geben.

Vom VW-Konzern hieß es am Wochenende, man habe für die Warnstreiks am Montag Vorbereitungen für eine Notversorgung getroffen.

Der kriselnde Autobauer hatte im Oktober einen massiven Stellenabbau angekündigt, mindestens drei deutsche Werke sollen schließen. Laut sächsischem VW-Gesamtbetriebsratschef Uwe Kunstmann ist bislang unklar, welche Werke das sind. "Im Moment ist kein Standort sicher", so Kunstmann. Das gelte auch für die E-Auto-Fabrik in Zwickau mit rund 10.000 Beschäftigten. Und selbst bei einem Fortbestand würde den Plänen zufolge in Zwickau künftig nur noch auf einer statt zwei Fertigungslinien produziert.