Doch diese abgabenfreie Einmalzahlung ist ein Sonderfall. Wenn Gewerkschaften über Tarifverträge Einmalzahlungen vereinbarten, würden darauf in der Regel auch Steuern- und Sozialabgaben fällig, sagt Andreas Irion vom Bundesverband der Rentenberater: "Solche Einmalzahlungen fließen in die Rente mit ein. Das sieht auch der Mitarbeiter auf seinem Lohnzettel. Da steht dann auch so ein kleines Kürzel, dass das verbeitragt wird, also dass da Sozialabgaben abgeführt werden. Das heißt, das führt ganz normal zu Rentenpunkten." Damit ist die Frage beantwortet, wie sich Einmalzahlungen auf die künftige Rente auswirken.