Nachfrage beim Autohändler: Michael Mätschke ist Geschäftsführer des gleichnamigen Dresdner Opel-Autohauses mit mehreren Standorten, und er schildert, wie groß die Unsicherheit für sein Unternehmen ist: "Also das wird eine schwierige Kiste, wenn der Strompreis jetzt weiter durch die Decke geht. Wenn ich jetzt weniger Förderung kriege, je größer die Spanne wird und dann an den Ladesäulen auch noch mehr bezahlen soll, ist die große Frage, ob der grüne Gedanke so bleibt, oder ob die Hersteller in irgendeiner Form nachsteuern und den Preis auf einem gewissen Niveau zu halten."

Und der Strompreis? An den Spotmärkten sind die Preise in den letzten Wochen geradezu zusammengebrochen. In Frankreich sinkt der Verbrauch und das Land erzeugt wieder mehr eigenen Strom. Entspannung ist also auch hier in Sicht.