Fachkräftemangel Kabinett beschließt vereinfachte Regelungen für Einwanderung

Im Kampf gegen den Mangel an Arbeitskräften in Deutschland will die Bundesregierung die Einwanderung von Fachkräften erleichtern. Das Kabinett beschloss eine Neuerung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, das vor allem eine leichtere Anerkennung der Berufsabschlüsse und eine sogenannte Chancenkarte vorsieht, die auf einem Punktesystem basiert. Die deutsche Wirtschaft hatte schon im Vorfeld Nachbesserungen gefordert und sieht in den Neuerungen eine nur "halbherzige" Reform.