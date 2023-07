Jürgen Quentin setzt sich von Berufs wegen mit den Gründen dafür auseinander. Er ist Referent für Energiewirtschaft bei der Fachagentur Windenergie an Land, die getragen wird von allen relevanten Akteuren – vom Bund bis zu den Unternehmen. Die Transportthematik sei allenfalls nachgelagert, sagt Quentin. Die Probleme fingen schon weit davor an, nämlich bei der Frage, wo Windräder in der Region bzw. im Kreis zulässig gemacht werden sollen: "Dort sind die plangebenden Stellen, die Landkreise und die Kommune, gefordert, Windflächen auszuweisen. Da hat es in der Vergangenheit in verschiedenen Regionen in Deutschland doch sehr große Defizite gegeben."