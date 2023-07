Energiewende Thüringen und Sachsen hinken beim Ausbau von Windenergie hinterher

Die Bundesregierung will den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion massiv erhöhen. Bis 2030 sollen diese 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs abdecken. Auch wenn bundesweit mittlerweile der Ausbau von Windenergie in Fahrt kommt, hinken zwei mitteldeutsche Bundesländer hinterher.