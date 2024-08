Auch die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Thüringen, Mandy Koch sagt, dass "die verbale Aggression gestiegen ist und das sowohl im persönlichen Kontakt mit dem Bürger als auch in den sozialen Medien." Dies gipfele dann teilweise auch in tätlichen Angriffen.

"Früher war der Wahlkampf überschaubar, auch von den Parteien, die zur Wahl standen. Da wurden mehr oder weniger die Wahlprogramme in den Fokus des Wahlkampfes gestellt. Heute hat man den Eindruck, dass die Parteien gegeneinander kämpfen, der Umgangston ist rauer geworden und Konflikte bleiben da auch nicht aus."

Ein Beleg für diese Wahrnehmungen sind die Zahlen des Thüringer Landeskriminalamts: Es sind mehr als doppelt so viele Wahlplakate zerstört worden wie im letzten großen Wahljahr 2019. Mehr als 1.500 Wahlplakate wurden in Thüringen zerstört oder beschädigt. Häufig wurden Plakate mehrere Parteien auf einmal angegriffen. Am häufigsten betroffen war die AfD mit 507 beschädigten Plakaten.