100.000 Tonnen Fleischersatzprodukte wurden in Deutschland im letzten Jahr produziert. Das klinge erst mal viel, allerdings nicht, wenn man im Vergleich dazu die Fleischproduktion genauer betrachte, erklärt Florian Burg vom Statistischen Bundesamt. "Um das mal einzuordnen, wir hatten im Jahr 2022 Fleischersatzprodukte im Wert von 537 Millionen Euro, die in Deutschland produziert wurden – und Fleisch wurde im gleichen Jahr im Wert von 42,4 Milliarden Euro produziert, das ist also ungefähr das 80-fache."

Allerdings hat sich das Verhältnis in nur wenigen Jahren schon rasant verschoben. 2019 wurden Fleischwaren noch in 120-facher Menge produziert. Jahrelang war das Tofu-Würstchen ein Fleischersatz-Klassiker, der in der Regel nicht so leicht von sich überzeugen konnte: geschmacklos, trocken und bröselig. Heute gebe es neue Basisstoffe, die sogar nachhaltiger seien, erklärt Struck-Pacyna vom Lebensmittelverband. "Mittlerweile gibt es ja noch viel mehr Proteinprodukte, die man einsetzen kann, zum Beispiel auch Erbsenprotein, was ja im Sinne der Nachhaltigkeit tatsächlich auch noch besser ist, weil die Erbsen auch hier in Deutschland angebaut werden können."