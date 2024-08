Das zahle sich aus, so Scheid. "Was wir zurückkriegen an Resonanz ist unfassbar positiv und das auch bei der jüngeren Generation und auch bei den Männern." Die jüngeren Frauen wüssten, worauf sie sich einstellen müssten oder wie sie ihre Kollegin unterstützen könnten. Männer hätten Rückmeldungen gegeben, dass sie ihre Fürsorge im Team viel besser ausleben könnten, wenn sie verstünden, worum es eigentlich geht. Sie wüssten nun, was bei ihren Kolleginnen in den Wechseljahren "das Thema" sei und was sie bräuchten.