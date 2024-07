Während also der Eintritt bei Belantis in Leipzig für zwei Erwachsene und zwei Kinder an der Tageskasse bereits 169 Euro kostet, sind es in einem mittelgroßen Vergnügungspark wie im Sonnenlandpark lediglich 62 Euro – ohne Kosten für Parken, Essen und Getränke.

Bildrechte: Saurierpark_Tobias Ritz In den meisten Parks sind die Preise in den vergangenen Jahren gestiegen. So spricht der Freizeitpark Plohn von einem Plus von 1,- bis 1,50 Euro pro Saison. Im Sonnenlandpark kostet das Ticket ebenfalls einen Euro mehr als vor einem Jahr. Und auch im Saurierpark Bautzen stieg der Preis nach eigenen Angaben zuletzt jährlich um etwa einen Euro. Demgegenüber haben Belantis und der Freizeitspaß Eckartsberga die Preise diese Saison nicht erhöht. Die übrigen in der Tabelle aufgeführten Parks beantworteten unsere Anfrage nicht.

Dass sich der Besuch von Vergnügungsparks insbesondere in diesem Jahr kräftig verteuert hat, zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Laut Verbraucherpreisindex lagen die Preise im Mai 10,2 Prozent über dem Vorjahresmonat. Auf lange Sicht liegen die Preissteigerungen jedoch leicht unter der allgemeinen Teuerungsrate. So stiegen sämtliche Preise im Warenkorb seit 2020 um durchschnittlich 16,7 Prozent, der Besuch von Sport- und Freizeitveranstaltungen – so heißt die übergeordnete Kategorie – verteuerte sich im selben Zeitraum um rund 13 Prozent.

Deutliche Steigerungen bei Essen und Getränken

Hohe Preissteigerungen gab es darüber hinaus an den Imbissständen der Freizeitparks. So kostete zum Beispiel eine Portion Pommes im Saurierpark Bautzen 2021 noch 2,50 Euro, heute sind es 4 Euro – eine Steigerung um 60 Prozent. Im Freizeitpark Plohn stieg der Frittenpreis im selben Zeitraum von 3,50 auf 4,30 Euro, ein Plus von über 22 Prozent. Die Firma Wiegand Erlebnisberge, zu der etwa der Inselberg Funpark in Brotterode-Trusetal und der Erlebnisberg Altenberg gehören, musste die Preise für Speisen dieses Jahr um drei bis zehn Prozent anheben. In der Übersicht der Eintrittspreise sind die Erlebnisberge nicht aufgeführt, weil dort pro Fahrt auf der Rodelbahn gezahlt wird.

Mehrere Parks weisen in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass Gäste ihre Speisen selbst mitbringen dürfen. Mancherorts wird das sogar unterstützt durch die Einrichtung kostenloser Picknick- oder Grillplätze. Zudem stiegen die Preise nicht überall und nicht immer in diesem Ausmaß.

Besucherzahlen stabil