Die Rechnungen für die Heizung werden aus kommunaler Kasse erstattet. Der Bund beteiligt sich allerdings in wachsendem Umfang an den Kosten. 2005 waren es nur 29 Prozent, 2021 bereits über 70 Prozent. "Es ist allerdings so, dass es teurer wird. Die Kosten schlagen aber eben nicht vollends auf die Landkreise durch, sondern werden durch die etwa 70-prozentige Bundesbeteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten abgefedert", erklärt Mempel.