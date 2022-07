Armut macht stumm

Alle Versuche mit Betroffenen zu reden, gestalten sich schwierig. Wer arm ist, möchte über seine Lebenssituation öffentlich nicht reden. Die Hartz IV-Seifenopern im Privatfernsehen haben ja die Klischees über Menschen in Armut nicht unbedingt abgebaut, sondern eher verfestigt.

So hat es sich in den letzten Jahren zunehmend eingespielt, dass Sozialverbände in die Rolle der Sachverwalter für benachteiligte Menschen treten. Die LIGA in Sachsen-Anhalt vereint fünf Wohlfahrtsverbände, und derzeitige Chef der LIGA ist der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Mitteldeutschland, Christoph Stolte.

Für ihn ist das Problem auch ein sehr deutsches: "Wir haben so eine gesellschaftliche Grunderzählung. Wer arm ist, ist selbst daran schuld, hat etwas falsch gemacht im Leben. Sonst wäre er nicht arm. Und das führt erst einmal dazu, dass sich der Einzelne schämt, arm zu sein. Also versucht er, es irgendwie nach außen nicht sichtbar zu machen. Und das führt also nicht zu politischen Aktionen, sondern es führt in den Rückzug. Deswegen ist es so ruhig, obwohl es jeden Fünften betrifft."