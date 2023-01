Hörer machen Programm Schlechte Dämmung: Müssen Vermieter an Energiekosten beteiligt werden?

Mieter und Eigentümer werden in diesem Winter wohl deutlich mehr fürs Heizen ausgeben müssen als zuvor. Doch was ist, wenn die Wohnungen alt und schlecht gedämmt sind. Eine MDR-AKTUELL-Hörerin aus Dessau-Roßlau will wissen, ob eine Erhöhung der Nebenkosten in diesem Fall überhaupt rechtens ist. Schließlich sei doch der Vermieter für die Dämmung verantwortlich.