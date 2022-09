Die Rechte und Pflichten der Beteiligten bestimmen sich nach dem jeweiligen Vertragsverhältnis. Hier hat der Gasversorger nur mit dem Vermieter einen Vertrag. Gerät dieser mit den Zahlungen in einen erheblichen Rückstand, kann der Versorger - nach vorheriger Androhung - das Gas sperren. In dieser Situation können die Mieter nur Druck auf den Vermieter ausüben, indem sie die Miete mindern, denn der Ausfall der Gasversorgung stellt einen erheblichen Mangel der Mietsache dar, der jedenfalls im Winter sogar eine Minderung auf Null rechtfertigt.

Eine einseitige Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlung kann nur nach einer Abrechnung erfolgen, wobei sie sich auf eine Anpassung an die abgerechnete Jahressumme beschränken muss. Kostensteigerungen, die erst künftig zu erwarten sind, bleiben also unberücksichtigt. Allerdings ist es Vermieter und Mieter unbenommen, sich auf eine frühere Erhöhung der Vorauszahlung zu verständigen, die die zu erwartenden Kosten voraussichtlich abdeckt. Als Alternative ist zu erwägen, dass der Mieter eine Rücklage für die Zahlung der nächsten Betriebskostenabrechnung bildet. In jedem Fall sollte der Mieter - auf die eine oder die andere Weise - Vorsorge im Hinblick auf Entwicklung des Gaspreises treffen, sofern er nicht über stattliche Ersparnisse verfügt. Denn gerät der Mieter mit der Betriebskostennachzahlung in erheblichem Umfang in Rückstand, könnte ihm - jedenfalls nach derzeitiger Rechtslage - sogar die Kündigung drohen. Auch ohne Kündigung muss aber mit unangenehmen Konsequenzen gerechnet werden: Der Vermieter kann den Mieter auf Zahlung verklagen und anschließend den Gerichtsvollzieher ins Haus schicken.