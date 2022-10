Die IG Metall fordert stattdessen acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann kündigte an, dass bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 8. November nur kürzere Warnstreiks von einigen Stunden geplant seien. Danach werde man entscheiden, wie es weitergehe.



Zum Start der Tarifverhandlungen im September hatte Hofmann im Interview mit MDR AKTUELL erklärt, warum er die Forderungen seiner Gewerkschaft für gerechtfertigt hält. Es sind die höchsten Forderungen seit 2008. Hofmann verwies aber darauf, zuletzt habe die Beschäftigungssicherung in der Corona-Krise im Vordergrund gestanden, eine Erhöhung der Entgelttabellen habe es dagegen faktisch nicht gegeben.