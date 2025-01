Burger betreibt am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme die Internetseite energy-charts.info. Darauf veröffentlicht er Daten zum deutschen Strompreis. Vergangenes Jahr, sagt der Professor, habe der reine Strom an der Börse 7,8 Cent je Kilowattstunde gekostet. Das sei zwar nur ein Durchschnittswert – aber an gerade einmal vier Tagen sei der Preis höher als 20 Cent gewesen. "Auf der anderen Seite hatten wir auch Tage, an denen der Strom sehr günstig war. Wir hatten 68 Tage mit einem durchschnittlichen Strompreis von weniger als 5 Cent", erzählt Burger. "Und über diese guten Tage, an denen der Strom 'nichts' kostet, wird leider nicht berichtet."